Infortunati Napoli: le ultime da Castevolturno verso il Benevento (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Napoli fa i conti con una lunga serie di Infortunati che hanno inciso, e non poco, in questo ultimo periodo: ecco la situazione degli azzurri Il Napoli deve fare i conti con una lunga serie di infortuni. Gennaro Gattuso prepara la sfida contro il Benevento, prima occasione di riscatto dopo l'eliminazione in Europa League contro il Granada. Ecco il punto sugli Infortunati dal report dell'allenamento. «Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo».

