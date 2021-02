Il virus corre, Bertolaso sferza il governo Draghi: le chiusure non bastano. Serve 1 dose di vaccino a tutti (Di sabato 27 febbraio 2021) Guido Bertolaso su chiusure e vaccino ha le idee chiare. E delinea precise strategia con cui sferza il governo Draghi. Così, mentre ammonisce sul fatto che, le sole chiusure, non bastano. Aggiunge che ciò che Serve ora è somministrare una dose di vaccino a tutti. vaccino, l’arma che abbiamo a differenza di un anno fa, sottolinea l’ex capo della Protezione civile. Ma che, prosegue, è ancora un’arma spuntata per le scarse quantità e per il modo di utilizzo. Ed è qui che Bertolaso apporta le sue proposte strategiche innovative. Come l’immunizzazione prioritaria per chi va al lavoro. O come la somministrazione di una dose vaccinale unica ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Guidosuha le idee chiare. E delinea precise strategia con cuiil. Così, mentre ammonisce sul fatto che, le sole, non. Aggiunge che ciò cheora è somministrare unadi, l’arma che abbiamo a differenza di un anno fa, sottolinea l’ex capo della Protezione civile. Ma che, prosegue, è ancora un’arma spuntata per le scarse quantità e per il modo di utilizzo. Ed è qui cheapporta le sue proposte strategiche innovative. Come l’immunizzazione prioritaria per chi va al lavoro. O come la somministrazione di unavaccinale unica ...

SecolodItalia1 : Il virus corre, Bertolaso sferza il governo Draghi: le chiusure non bastano. Serve 1 dose di vaccino a tutti… - SiPaMon : RT @sten_lomonaco: COVID? o la gente e' stupida che non si rende conto del pericolo che corre e che fa correre al prossimo o il virus avreb… - LuceAlgida : Allora funziona così, non si combatte il virus, gli si corre dietro, creando solo contagi e rovine economiche ... t… - sten_lomonaco : COVID? o la gente e' stupida che non si rende conto del pericolo che corre e che fa correre al prossimo o il virus… - TargatoCN : Da 28 a 40 ricoveri in pochi giorni a Saluzzo. Stabili gli altri ospedali Cn1, ma il virus corre: 'Casi in età scol… -