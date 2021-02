Golden Globe 2021: l’assegnazione in diretta domani 28 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo verranno assegnati gli ambiti premi statunitensi. Cartina tornasole degli Oscar, previsti in primavera, i Golden Globe 2021 rispetteranno ovviamente le regole dettate dalla pandemia. La 78esima edizione è in ritardo rispetto agli anni scorsi e i candidati non saranno naturalmente presenti in sede. Proprio come noi si godranno la cerimonia, presentata ancora una volta da Tina Fey e Amy Poehler, dai divani di casa (ne abbiamo parlato qui). Golden Globe 2021 – Photo Credits: The Jakarta Post Dove vedere i Golden Globe 2021 Come ogni anno, Sky Atlantic e Sky TG24 trasmetteranno a partire da mezzanotte e trenta la diretta. La cerimonia effettiva dovrebbe poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella notte tra il 28e l’1 marzo verranno assegnati gli ambiti premi statunitensi. Cartina tornasole degli Oscar, previsti in primavera, irispetteranno ovviamente le regole dettate dalla pandemia. La 78esima edizione è in ritardo rispetto agli anni scorsi e i candidati non saranno naturalmente presenti in sede. Proprio come noi si godranno la cerimonia, presentata ancora una volta da Tina Fey e Amy Poehler, dai divani di casa (ne abbiamo parlato qui).– Photo Credits: The Jakarta Post Dove vedere iCome ogni anno, Sky Atlantic e Sky TG24 trasmetteranno a partire da mezzanotte e trenta la. La cerimonia effettiva dovrebbe poi ...

