Giornata malattie rare: Fondazione From in prima linea su Mpn e sindrome di Angelman (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 28 febbraio è la Giornata delle malattie rare. Il Covid-19 non ha fermato la ricerca sulle malattie rare. From, la Fondazione per la Ricerca dell'Ospedale di Bergamo, dedica una parte importante del suo impegno e lavoro nello studio di 4 patologie: le neoplasie mieloproliferative croniche (MPN) quali polycythemia vera (PV), trombocitemia essenziale (TE) e Mielofibrosi idiopatica (PMF); la sindrome di Angelman. La Fondazione ha puntato tutto sui pazienti, la raccolta di dati e la creazione di network di ricerca, con esiti importanti. I suoi risultati su un nuovo farmaco sulla Policitemia Vera sono stati pubblicati di recente nella prestigiosa rivista medica LANCET Haematology e le sue scoperte hanno portato alla ...

