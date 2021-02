Falcone “Fiducia a Malagò, ha lavorato col mare in tempesta” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Credo che il presidente Malagò abbia lavorato molto bene, con il mare in tempesta, perchè siamo stati veramente colpiti da riforme iniziate nel 2018 e non ancora concluse. Tutta la nostra Fiducia va al presidente Malagò”. Lo ha detto il presidente Domenico Falcone, dopo la sua rielezione alla guida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), parlando delle prossime elezioni del Coni. spf/gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) “Credo che il presidenteabbiamolto bene, con ilin, perchè siamo stati veramente colpiti da riforme iniziate nel 2018 e non ancora concluse. Tutta la nostrava al presidente”. Lo ha detto il presidente Domenico, dopo la sua rielezione alla guida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), parlando delle prossime elezioni del Coni. spf/gm su Il Corriere della Città.

