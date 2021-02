Chiusura scuole, Crisanti: “Servono i dati. Non prendiamo decisioni al buio” (Di sabato 27 febbraio 2021) "Per quanto riguarda la scuola siamo di fronte a una totale mancanza di dati. Io sono fondamentalmente contrario alla didattica a distanza, è chiaro però che per averla in presenza abbiamo bisogno di dati, altrimenti facciamo tutto al buio e rischiamo di sbagliare". Lo dice il microbiologo Andrea Crisanti, intervenendo alla trasmissione televisiva 'Stasera Italia Weekend' in onda su Rete4. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) "Per quanto riguarda la scuola siamo di fronte a una totale mancanza di. Io sono fondamentalmente contrario alla didattica a distanza, è chiaro però che per averla in presenza abbiamo bisogno di, altrimenti facciamo tutto ale rischiamo di sbagliare". Lo dice il microbiologo Andrea, intervenendo alla trasmissione televisiva 'Stasera Italia Weekend' in onda su Rete4. L'articolo .

