Chi è Elisa Isoardi | Biografia | Età | Ex Salvini | Isola Dei Famosi 2021 e Instagram

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva italiana, ex modella e concorrente di Miss Italia 2000. Ex conduttrice de "La prova del cuoco", ha occupato le pagine di cronaca rosa a causa della sua relazione con l'ex vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. E' stata concorrente nel noto programma di Rai uno Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro . E' una concorrente della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021. Chi è Elisa Isoardi? Nome: Elisa Isoardi Data di nascita: 27 dicembre 1982 Età: 37 anni Altezza: 175 cm Peso: 64 kg Segno Zodiacale: Capricorno Luogo di nascita: Monterosso Grana, in provincia di Cuneo Professione: Conduttrice ed ex modella

