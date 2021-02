Un cavo internet sottomarino di Google è stato usato per registrare i terremoti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cavi sottomarini usati per il trasporto del segnale internet (fonte: Submarine Cable Map)L’enorme rete di cavi sottomarini che trasportano il segnale internet facendo viaggiare milioni di bit di dati al secondo potrebbero essere utilizzati anche per monitorare terremoti e tsunami. Durante un test eseguito nel 2020, uno dei cavi in fibra ottica di Google è riuscito a registrare con successo i terremoti che si sono verificati nelle sue vicinanze. Questo è stato possibile grazie al rilevamento di distorsioni dei segnali luminosi che viaggiano all’interno del cavo. Secondo Zhan Zhongwen, assistente professore di geofisica presso il California institute of technology e autore principale della ricerca sul Rilevamento sismico e delle onde d’acqua basato sulla ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cavi sottomarini usati per il trasporto del segnale(fonte: Submarine Cable Map)L’enorme rete di cavi sottomarini che trasportano il segnalefacendo viaggiare milioni di bit di dati al secondo potrebbero essere utilizzati anche per monitoraree tsunami. Durante un test eseguito nel 2020, uno dei cavi in fibra ottica diè riuscito acon successo iche si sono verificati nelle sue vicinanze. Questo èpossibile grazie al rilevamento di distorsioni dei segnali luminosi che viaggiano all’interno del. Secondo Zhan Zhongwen, assistente professore di geofisica presso il California institute of technology e autore principale della ricerca sul Rilevamento sismico e delle onde d’acqua basato sulla ...

