Torino. Riqualificazione dell'area giochi di Piazza Mattirolo grazie al contributo di Iren (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono iniziati i lavori di Riqualificazione dell'area giochi del giardino di Piazza Mattirolo, nel quartiere Madonna di Campagna. L'intervento – proposto dall'assessore al Verde Alberto Unia e concordato con la Circoscrizione 5 – verrà completato in tre settimane e restituirà alla cittadinanza e ai bambini uno spazio rinnovato, più sicuro e accessibile. La Riqualificazione è realizzata grazie ad una sponsorizzazione di Iren, in continuità con interventi analoghi sponsorizzati dall'azienda nel 2019 e 2020 nelle aree gioco dei grandi parchi cittadini. In questi giorni si è già provveduto a rimuovere il gioco combinato grande, non più utilizzabile. La prossima settimana, grazie ad un'impresa specializzata, verrà posizionato un nuovo ...

