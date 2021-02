Tor Pignattara, nella notte bloccato scassinatore auto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Questa notte, grazie ai servizi di controllo intensificati nell’area, i Carabinieri della Stazione di Roma TorPignattara hanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco, di 24 anni, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti, per il reato di furto aggravato. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati predatori, hanno individuato e bloccato lo straniero subito dopo aver infranto il lunotto anteriore destro di un furgone, da cui stava asportando 2 lampade portatili a led e una chiave inglese universale per sbloccare le porte degli ascensori. Il giovane e’ fuggito nel tentativo di sottrarsi al controllo ma e’ stato raggiunto e bloccato dai militari. La refurtiva e’ stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato e’ stato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Questa, grazie ai servizi di controllo intensificati nell’area, i Carabinieri della Stazione di Roma Torhanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco, di 24 anni, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti, per il reato di furto aggravato. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati predatori, hanno individuato elo straniero subito dopo aver infranto il lunotto anteriore destro di un furgone, da cui stava asportando 2 lampade portatili a led e una chiave inglese universale per sbloccare le porte degli ascensori. Il giovane e’ fuggito nel tentativo di sottrarsi al controllo ma e’ stato raggiunto edai militari. La refurtiva e’ stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato e’ stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Tor Pignattara Furti a scuola, a Tor Pignattara presi di mira anche gli istituti Deledda e Pavoni È uno degli striscioni che hanno realizzato famiglie, insegnanti e bambini delle scuole di Tor Pignattara Deledda e Pavoni, afferenti all'istituto comprensivo Via Laparelli, dopo quattro furti in ...

Roma, posti di blocco per rendere più sicure alcune zone I cittadini che abitano nelle zone del Pigneto e di Tor Pignattara hanno chiesto a gran voce una maggiore sicurezza. In questi quartieri ad est di Roma ci sono stati un gran numero di furti in abitazioni, scippi per strada e aggressioni violente. Per ...

Furti a scuola, a Tor Pignattara presi di mira anche gli istituti Deledda e Pavoni Oltre alla Pisacane, in cui ignoti si sono introdotti per cinque volte, portando via i tablet per la didattica a distanza e cibo dai locali mensa, ci sono ...

