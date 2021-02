Teatro San Carlo, opere e concerti in streaming di marzo 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Si inizia con “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini. Juraj Val?uha dirigerà l’Orchestra nel Pulcinella di Stravinskij e nella Sinfonia n. 4 di Nielsen. Il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo eseguirà musiche di Beethoven e Šostakóvi?. Non si arresta la preziosa programmazione del Teatro San Carlo che, in streaming, propone alcune pagine Leggi su 2anews (Di sabato 27 febbraio 2021) Si inizia con “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini. Juraj Val?uha dirigerà l’Orchestra nel Pulcinella di Stravinskij e nella Sinfonia n. 4 di Nielsen. Il Quartetto d’Archi deldi Saneseguirà musiche di Beethoven e Šostakóvi?. Non si arresta la preziosa programmazione delSanche, in, propone alcune pagine

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Teatro San Carlo, Sergio Ragni protagonista del podcast «Voci di Memus» - operaliacomp : RT @OperawireNews: Julie Fuchs, Paolo Bordogna, Ruzil Gatin & Marko Mimica Headline Teatro San Carlo's 'Il Turco in Italia' - DonLaguardione : RT @OperawireNews: Julie Fuchs, Paolo Bordogna, Ruzil Gatin & Marko Mimica Headline Teatro San Carlo's 'Il Turco in Italia' - OperawireNews : Julie Fuchs, Paolo Bordogna, Ruzil Gatin & Marko Mimica Headline Teatro San Carlo's 'Il Turco in Italia' - mattinodinapoli : Teatro San Carlo, Sergio Ragni protagonista del podcast «Voci di Memus» -