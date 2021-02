Siamo tutti signori (Di sabato 27 febbraio 2021) Col vocativo «domine» nelle preghiere in latino durante la messa, il sacerdote e i fedeli si rivolgono deferenti al Signore Gesù. Lo stesso vocabolo, equivalente a «signore», stava a indicare il padrone di una bottega, il proprietario di una casa, chiunque possedesse beni materiali di evidente consistenza. «Signore», da cui signorile, è corrisposto a chi, rispettoso verso gli altri e meritevole di rispetto, si faceva notare per il buon gusto, il portamento garbato, l’indole sensibile e generosa, il tratto corretto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Col vocativo «domine» nelle preghiere in latino durante la messa, il sacerdote e i fedeli si rivolgono deferenti al Signore Gesù. Lo stesso vocabolo, equivalente a «signore», stava a indicare il padrone di una bottega, il proprietario di una casa, chiunque possedesse beni materiali di evidente consistenza. «Signore», da cuile, è corrisposto a chi, rispettoso verso gli altri e meritevole di rispetto, si faceva notare per il buon gusto, il portamento garbato, l’indole sensibile e generosa, il tratto corretto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

