Sci, Pirovano ottava in discesa: "Sto trovando continuità, sono contenta" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Val di Fassa, 26 febbraio 2021 " Il nome nuovo dello sci italiano, la giovane su cui puntare per il prossimo ciclo dopo quello vincente di Brignone e Goggia , porta il nome di Laura Pirovano . La ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Val di Fassa, 26 febbraio 2021 " Il nome nuovo dello sci italiano, la giovane su cui puntare per il prossimo ciclo dopo quello vincente di Brignone e Goggia , porta il nome di Laura. La ...

infoitsport : Sci, Discesa Val di Fassa: vince Gut, Pirovano ottava - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: 'Faccio fatica ad avere in gara le giuste sensazioni'; Laura Pirovano: 'Sono soddisf… - DanieleRaponi : ???? #Gut vince la discesa #ValdiFassa 2 ???? #Siebenhofer 3 ???? C #Suter 8 ???? #Pirovano 11 ???? E #Curtoni 16 ???? Na… - infoitsport : Coppa del Mondo di sci: vince Gut-Behrami, Pirovano prima italiana all’ottavo posto - OA_Sport : #SCIALPINO Federica Brignone non soddisfatta della sua prova in discesa, Laura Pirovano di umore opposto -