Roma: non accetta la separazione e minaccia la ex, poi prende a sprangate il suo nuovo compagno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sei anni di convivenza tra gelosia ed episodi di violenza verbale e minacce che sono andate avanti anche dopo la separazione. Un incubo quello vissuto da una donna di nazionalità ucraina tormentata dal suo ex, identificato per C.M, un italiano di 65 anni. Nessuna tregua, neanche a seguito della loro separazione avvenuta nel 2018. Anzi, tutto il contrario. I comportamenti violenti e le minacce dell'uomo sono diventati sempre più frequenti e insostenibili da parte della donna che, preoccupata soprattutto per l'incolumità della propria figlia minore, ha denunciato il suo ex-compagno. La pace apparente e l'ennesimo episodio di violenza Dopo circa un anno di apparente tranquillità e dopo un periodo di avvicinamento amicale tra i due, la donna ha deciso di ritirare la denuncia contro l'uomo che sembrava aver desistito dai propri intenti ...

