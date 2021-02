Polo nautico di Torre Annunziata | conclusi i controlli dei carabinieri del Noe di Napoli

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Continua l’azione di controllo deidel Comando per la Tutela Ambientale, coordinati dalla Procura della Repubblica di, per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale. Continua l’azione di controllo deidel Comando per la Tutela Ambientale, coordinati dalla Procura della Repubblica di, per contrastare il fenomeno delle violazioni

di Napoli, supportati dai militari del Gruppo di Torre Annunziata, hanno concluso le attività di verifica degli opifici industriali operanti nell'ambito del'ex area Aprea Mare', ubicato ...Disastro ambientale per gli sversamenti abusivi nel. Scattano sequestri e denunce di imprenditori. Dopo circa un mese dai primi sequestri, i Carabinieri del N. O. E. di Napoli, supportati dai militari del Gruppo CC di Torre Annunziata, ...Continua l’azione di controllo dei carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per contrastare il fenomeno delle ...Continua l'azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale.