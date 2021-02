Monza-Cittadella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Monza-Cittadella sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gara, vogliono proseguire la loro rincorsa la primo posto occupato dall’Empoli; i veneti, dal canto loro, sono a sole tre lunghezze dai lombardi e sperano di riuscire a centrare l’aggancio. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 27 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gara, vogliono proseguire la loro rincorsa la primo posto occupato dall’Empoli; i veneti, dal canto loro, sono a sole tre lunghezze dai lombardi e sperano di riuscire a centrare l’aggancio. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 27 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

