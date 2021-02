Masters of the Air: Austin Butler e Callum Turner nel cast della serie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli attori Austin Butler e Callum Turner saranno tra i protagonisti di Masters of the Air, il progetto prodotto per Apple da Tom Hanks e Steven Spielberg. Austin Butler e Callum Turner saranno i protagonisti del film Masters of the Air, ideata come continuazione del franchise composto da Band of Brothers e The Pacific. Il progetto sarà prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks per conto di Apple. Masters of the Air si baserà sul libro scritto da Donald L. Miller e racconta la storia vera dei bombardieri americani e britannici impegnati durante il conflitto mondiale. Austin Butler avrà la parte del maggiore Gale Cleven, mentre Callum ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli attorisaranno tra i protagonisti diof the Air, il progetto prodotto per Apple da Tom Hanks e Steven Spielberg.saranno i protagonisti del filmof the Air, ideata come continuazione del franchise composto da Band of Brothers e The Pacific. Il progetto sarà prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks per conto di Apple.of the Air si baserà sul libro scritto da Donald L. Miller e racconta la storia vera dei bombardieri americani e britannici impegnati durante il conflitto mondiale.avrà la parte del maggiore Gale Cleven, mentre...

