LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut in vetta su Siebenhofer e Suter! Pirovano 8a, prima delle italiane (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 La canadese Marie-Michele Gagnon è velocissima in vetta con 6 centesimi su Gut, quindi perde 3 decimi al secondo intermedio. Nel tratto tecnico rimane a 42 centesimi, che diventano 65. Al traguardo la nordamericana è settima a 84 centesimi, proprio davanti a Pirovano. 12.26 La leader della classifica generale, Petra Vlhova, prova a limitare i danni nei confronti della scatenata Lara Gut. Dopo una buonissima parte alta, la slovacca limita i danni nei curvoni e si classifica in ottava posizione a 1.12 a pari merito con Gisin. 12.24 La svizzera Michelle Gisin scatta nel migliore dei modi e procede sui tempi di Lara Gut, arriva nel tratto dei muri con soli 58 centesimi di distacco. Poi un errore in uscita da un curvone le cosa 4 decimi e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28 La canadese Marie-Michele Gagnon è velocissima incon 6 centesimi su Gut, quindi perde 3 decimi al secondo intermedio. Nel tratto tecnico rimane a 42 centesimi, che diventano 65. Al traguardo la nordamericana è settima a 84 centesimi, proprio davanti a. 12.26 La leader della classifica generale, Petra Vlhova, prova a limitare i danni nei confronti della scatenataGut. Dopo una buonissima parte alta, la slovacca limita i danni nei curvoni e si classifica in ottava posizione a 1.12 a pari merito con Gisin. 12.24 La svizzera Michelle Gisin scatta nel migliore dei modi e procede sui tempi diGut, arriva nel tratto dei muri con soli 58 centesimi di distacco. Poi un errore in uscita da un curvone le cosa 4 decimi e ...

