Jaguar E-Type, l'auto di Diabolik tra realtà e leggenda (Di venerdì 26 febbraio 2021) La macchina di Diabolik, il famoso personaggio dei fumetti, è l'iconica Jaguar E-Type, un modello leggendario della casa britannica. Il mito di un'auto può nascere e crescere anche perché alcuni personaggi di fantasia la guidano nelle loro storie. Basti pensare alla Delorean de Ritorno al futuro, o anche l'Aston Martin guidata dall'agente 007 James Bond, in particolare Sean Connery negli anni '60, ma anche nel mondo dei fumetti ci sono macchine iconiche. Per esempio l'auto di Diabolik, il famoso personaggio in tutta nera attillatissima, creato nel 1962 dalle sorella Giussani, in una Milano decisamente nera, è diventata super conosciuta proprio grazie all'uso che il ladro ne faceva, perlopiù per scappare dopo i suoi colpi. Essa è la Jaguar E-Type:

