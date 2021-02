Inail | a gennaio in calo denunce infortuni su lavoro e morti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Aledio sulpresentate all’sono state 39.183, in diminuzione di 7.300 casi (-15,7%) rispetto alle 46.483 del2020. Il numero deglisuldenunciati è diminuito dello 0,6% nella gestione Industria e servizi, del 35,4% in Agricoltura e del 67,6% nel Conto Stato. L’analisi territoriale evidenzia undelledio in tutte le aree del Paese.Ilè legato solo alla componente maschile, che registra un -26,3%, mentre quella femminile presenta un aumento dell’1,6%. La diminuzione ha interessato sia i lavoratori italiani (-16,0%), che quelli extracomunitari (-17,9%) e comunitari (-2,5%). ...

L'Istituto: per confronto attendibile serve un trimestre . Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'nel primo mese del 2021 sono state 39.183 ( - 15,7% rispetto al2020), 41 delle quali con esito mortale ( - 21,2%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che ......) evidenziano una contrazione dei licenziamenti (marzo 2020 -2021 su marzo 2019 -... Il IV Rapporto congiunto (Istat - Inps - Anpal - ministero del Lavoro,), appena pubblicato,