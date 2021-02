Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1° marzo: Giuseppe riceve una bellissima notizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì 1° marzo su RaiUno, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni relative al nuovo episodio raccontano che Gloria verrà scelta per svolgere il ruolo di capocommessa al Paradiso. La nuova arrivata in poco tempo riuscirà a conquistare l’affetto e la stima di tutte le veneri. Rocco si avvicinerà sempre di più a Maria, l’avvicinamento tra i due giovani non sfuggirà agli occhi di Giuseppe. Quest’ultimo verrà assunto nel Grande Magazzino di Milano. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova puntata della soap opera. Trama Il Paradiso delle Signore, puntata di lunedì 1° marzo Gli spoiler inerenti al prossimo episodio della soap opera Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì 1°su RaiUno, andrà in onda una nuova puntata de Il. Lerelative al nuovo episodio raccontano che Gloria verrà scelta per svolgere il ruolo di capocommessa al. La nuova arrivata in poco tempo riuscirà a conquistare l’affetto e la stima di tutte le veneri. Rocco si avvicinerà sempre di più a Maria, l’avvicinamento tra i due giovani non sfuggirà agli occhi di. Quest’ultimo verrà assunto nel Grande Magazzino di Milano. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova puntata della soap opera. Trama Il, puntata di lunedì 1°Gli spoiler inerenti al prossimo episodio della soap opera Il ...

