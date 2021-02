Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi e il mistero dell'ammiratore "aereo" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo aereo dall'ammiratore sconosciuto di Tommaso Zorzi che dà al concorrente del Grande Fratello Vip 5 un appuntamento a Napoli per il 6 marzo. L'ammiratore misterioso di Tommaso Zorzi ha fatto volare un nuovo aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 5 indicando il luogo e il giorno in cui vuole incontrare il gieffino: Napoli, 6 marzo. In questa lunga edizione del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha ricevuto più di 50 aerei, ma quello di oggi sembra essere la seconda parte di un messaggio che gli è stato mandato più di un mese fa. Era il 16 gennaio quando a Zorzi arrivò un invito abbastanza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovodall'sconosciuto diche dà al concorrente delVip 5 un appuntamento a Napoli per il 6 marzo. L'misterioso diha fatto volare un nuovosulla casa delVip 5 indicando il luogo e il giorno in cui vuole incontrare il gieffino: Napoli, 6 marzo. In questa lunga edizione delVip 5ha ricevuto più di 50 aerei, ma quello di oggi sembra essere la seconda parte di un messaggio che gli è stato mandato più di un mese fa. Era il 16 gennaio quando aarrivò un invito abbastanza ...

