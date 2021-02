Grande Fratello Vip: Giulio Pretelli entra nella casa per fare un annuncio, ma piovono le critiche -VIDEO (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip si è aperta con un annuncio che ha letteralmente spiazzato il web, ma anche uno dei concorrenti all’interno della casa. Giulio Pretelli, Fratello di Pierpaolo, ha fatto il suo ingresso nella casa rivelando una verità davvero inaspettata, anzi due: il fidanzamento con Alessia e l’annuncio della paternità imminente. “Questa è una cosa importante ed è capitata anche a te. Volevo solo farti una domanda: ricordi quella Grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà. Diventerai zio. E sono sicuro che tu oltre ad essere un Fratello e la persona più importante della mia vita, ma anche un padre fantastico, sarai anche uno zio ... Leggi su trendit (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale delVip si è aperta con unche ha letteralmente spiazzato il web, ma anche uno dei concorrenti all’interno delladi Pierpaolo, ha fatto il suo ingressorivelando una verità davvero inaspettata, anzi due: il fidanzamento con Alessia e l’della paternità imminente. “Questa è una cosa importante ed è capitata anche a te. Volevo solo farti una domanda: ricordi quellaresponsabilità quando hai scoperto di diventare papà. Diventerai zio. E sono sicuro che tu oltre ad essere une la persona più importante della mia vita, ma anche un padre fantastico, sarai anche uno zio ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - WIND0VSILL : quando finisce il grande fratello? - GiorgiaMastu : Ci sono in giro dei video con delle musiche che gli autori del grande fratello se li sognano. Siete MITICI #tzvip #IOSTOCONTOMMASO -