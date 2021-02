Ginnastica, John Geddert morto suicida: era accusato di abusi su minorenni (Di venerdì 26 febbraio 2021) John Geddert, ex allenatore della squadra nazionale statunitense di Ginnastica, si è suicidato in seguito alle accuse delle sue atlete di violenze fisiche e psicologiche. Il suo corpo è stato trovato esanime in un’area di sosta, proprio pochi giorni prima di una sua comparsa al tribunale della contea di Eaton. Geddert era accusato di una serie di crimini, tra cui violenza sessuale, traffico di esseri umani e organizzazione criminale. Era stato coinvolto nello scandalo che ha portato alla condanna a 60 anni per molestie di Larry Nassar, ex medico sportivo della Michigan State University e della nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021), ex allenatore della squadra nazionale statunitense di, si èto in seguito alle accuse delle sue atlete di violenze fisiche e psicologiche. Il suo corpo è stato trovato esanime in un’area di sosta, proprio pochi giorni prima di una sua comparsa al tribunale della contea di Eaton.eradi una serie di crimini, tra cui violenza sessuale, traffico di esseri umani e organizzazione criminale. Era stato coinvolto nello scandalo che ha portato alla condanna a 60 anni per molestie di Larry Nassar, ex medico sportivo della Michigan State University e della nazionale. SportFace.

