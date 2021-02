GF Vip | ‘Zorzi non vincerà’ | cosa dichiara Giacomo Urtis sulla finale del reality

Leggi su funweek

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì 1 marzo andrà in onda l’attesadel GfVip. Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli si sono aggiudicati un posto sicuro nellamentre Rosalinda Samantha Andrea e Stefania devono ancora ‘lottare’. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Tommaso Zorzi nel programma di Paolo Bonolis:accadrà dopo il GF Vip Le supposizioni su chi vincerà l’edizione 2021 ormai stanno andando avanti da un po’, e tra i favoriti c’è senza ombra di dubbio Zorzi. Ma stando alle rivelazioni fatte danon sarà lui ad uscire con la corona in testa. Per il chirurgo dei Vip a contendersi lo scettro del vincitore saranno Dayane e Stefania. Lo hato in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui ha poi specificato che non vincerà Tommaso perché i migliori non vincono ...