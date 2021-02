Firenze: l’ex premier Conte all’Università. Incontro col rettore. Protestano gli studenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' arrivato, ma gli studenti non l'hanno accolto a braccia aperte. Polizia e carabinieri blindano l'ateneo. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe ha incontrato il rettore dell'Università, Luigi Dei, ufficializzando così il suo rientro come docente dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria per il mandato svolto a Palazzo Chigi. Poi la lectio magistralis L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' arrivato, ma glinon l'hanno accolto a braccia aperte. Polizia e carabinieri blindano l'ateneo. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe ha incontrato ildell'Università, Luigi Dei, ufficializzando così il suo rientro come docente dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria per il mandato svolto a Palazzo Chigi. Poi la lectio magistralis L'articolo proviene daPost.

