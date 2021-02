Favara (Agrigento) – Agguato a colpi di kalashnikov in un garage (Di venerdì 26 febbraio 2021) Calogero Ferraro è accusato di avere tentato di uccidere Maurizio Di Stefano e Carmelo Nicotra nell’ambito di una faida nella quale è stato ucciso il fratello Emanuele No definitivo alla scarcerazione per Calogero Ferraro, 43 anni, accusato, fra le altre cose del duplice tentato omicidio del quarantenne Maurizio Di Stefano e di Carmelo Nicotra, di due anni più Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Calogero Ferraro è accusato di avere tentato di uccidere Maurizio Di Stefano e Carmelo Nicotra nell’ambito di una faida nella quale è stato ucciso il fratello Emanuele No definitivo alla scarcerazione per Calogero Ferraro, 43 anni, accusato, fra le altre cose del duplice tentato omicidio del quarantenne Maurizio Di Stefano e di Carmelo Nicotra, di due anni più

stampalibconsag : RT @SiciliaTV: Un importante innalzamento del numero di contagiati da Covid-19 in provincia di Agrigento sono stati registrati nella giorna… - SiciliaTV : Un importante innalzamento del numero di contagiati da Covid-19 in provincia di Agrigento sono stati registrati nel… - SiciliaTV : La situazione agrigentina dei contagi da Coronavirus riferiti alla giornata di ieri 24 febbraio.... #Agrigento… - SiciliaTV : Ecco la situazione epidemiologica del Covid-19 in provincia di Agrigento con i dati aggiornati dall’Asp di Agrigent… - AyseArkas : Acireale Adrano Agrigento Alcamo Augusta Avola Bagheria Bronte Caltanissetta Castelvetrano Catania Cefalù Centuripe… -