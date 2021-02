Fabrizio Curcio torna Capo della Protezione civile La decisione di Draghi

borghi_claudio : Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Le… - Ettore_Rosato : Un’altra bella scelta del presidente Draghi. Fabrizio #Curcio a capo del @DPCgov: competente, qualificato, operativ… - TeresaBellanova : I migliori auguri di buon lavoro a Fabrizio #Curcio scelto dal presidente Draghi a capo del @DPCgov. Competente e p… - ezio14199935 : RT @borghi_claudio: Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Lega c… - dumbo54 : RT @borghi_claudio: Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Lega c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Curcio

Roma, 26 feb 16:03 - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominatocapo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. E' quanto si legge in una nota della Presidenza ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge i 'migliori auguri di buon lavoro' anominato capo Dipartimento della Protezione civile dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. 'Allo stesso tempo - continua Fontana - desidero ringraziare Angelo Borrelli per il ...Fabrizio Curcio è un ingegnere e funzionario italiano. Dal 2015 al 2017 è stato a capo del Dipartimento della Protezione Civile nel corso del Governo di Paolo Gentiloni. Nel 2021 è stato richiamato a ...Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio. È il primo passo di una ristrutturazione ...