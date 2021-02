Eurozona, Lane esclude rischi fughe inflazione e surriscaldamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Capo economista della BCE esclude galoppate inflazionistiche o rischi di surriscaldamento dell’economia nell’area euro. Ma in un’intervista a Expansion, Philip Lane ribadisce che si sta attentamente monitorando l’andamento dei tassi di interesse di lungo termine, perchè se gli operatori di mercato si spingessero troppo rapidamente ad anticipare i futuri miglioramenti dell’economia questo potrebbe diventare “problematico”. Il recente recupero delle attese sull’inflazione non è per forza negativo, avverte, perchè “mostra che sono molto meno probabili gli scenari che vedevano l’economia globale scivolare verso la deflazione”. Al tempo stesso “quello che vediamo non è un cambiamento significativo e permanente” e “un eccessivo inasprimento dei tassi” di mercato risulterebbe “incoerente con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Capo economista della BCEgaloppate inflazionistiche odidell’economia nell’area euro. Ma in un’intervista a Expansion, Philipribadisce che si sta attentamente monitorando l’andamento dei tassi di interesse di lungo termine, perchè se gli operatori di mercato si spingessero troppo rapidamente ad anticipare i futuri miglioramenti dell’economia questo potrebbe diventare “problematico”. Il recente recupero delle attese sull’non è per forza negativo, avverte, perchè “mostra che sono molto meno probabili gli scenari che vedevano l’economia globale scivolare verso la deflazione”. Al tempo stesso “quello che vediamo non è un cambiamento significativo e permanente” e “un eccessivo inasprimento dei tassi” di mercato risulterebbe “incoerente con ...

