Esce di strada e si ferma su un dirupo a Savogna

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alle 10 circa del 26 febbraio la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale è intervenuta a(UD) per un incidentele.Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una vettura che, uscita disenza coinvolgere altri veicoli, si erata inclinata su une il conducente era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. I pompieri friulani hanno immediatamente messo in sicurezza l’autoveicolo ancorandolo al loro camion dopodiché hanno aiutato l’autista ad usciredalla macchina. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. L’autista dell’automezzo coinvolto nell’incidente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

CapitanoNemo : RT @Sfigatto: FATE STERILIZZARE LA GATTA MA LEI APPENA PUÒ ESCE E VI PORTA A CASA UN GATTINO DI STRADA. CHE FATE? ?? - Minabree2 : RT @Sfigatto: FATE STERILIZZARE LA GATTA MA LEI APPENA PUÒ ESCE E VI PORTA A CASA UN GATTINO DI STRADA. CHE FATE? ?? - Meri15247691 : @eleonoradigen @Giusy91894775 @GrandeFratello @MediasetPlay So scrivere bene quello di Tommaso.. E mi basta.. Vedia… - cla_malikvoice : RT @Sfigatto: FATE STERILIZZARE LA GATTA MA LEI APPENA PUÒ ESCE E VI PORTA A CASA UN GATTINO DI STRADA. CHE FATE? ?? - VolpeReal : RT @Sfigatto: FATE STERILIZZARE LA GATTA MA LEI APPENA PUÒ ESCE E VI PORTA A CASA UN GATTINO DI STRADA. CHE FATE? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Esce strada

Il Gazzettino

Giulia Salemidalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e si avvia verso gli altri programmi di Canale5 ...Giulia Salemi dirà in dettaglio nel salotto di Silvia Toffanin ma lo scopriremo solo...Una Bmw ultimo modello ha perso il controllo lungo il rettilineo in zona di Azoglio a Crevacuore. L'automobilista ha terminato la corsa finendo in un bosco. Difficile per ora stabilire le cause della ...Attivista, anzi “digital evangelist”, dice che «l’alfabetizzazione non è solo insegnare a costruire codici o a far funzionare una macchina». Bisogna comprenderne la complessità, l’aspetto umano. Impar ...La squadra di Gattuso non riesce a rimontare il 2-0 della gara d'andata. Di Zielinski, Montoro e Fabian Ruiz le reti ...