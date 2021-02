“Elezioni provinciali | torniamo a far votare i cittadini”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 28 marzo 2021 si terranno ledel Consiglio Provinciale di Bergamo, dopo il rinvio del 13 dicembre causa Covid. Con la scadenza del mandato biennale del consiglio (eletto nel 2018), è ora tempo di una nuova elezione. Lo stesso vale per il presidente uscente Gianfranco Gafforelli, il cui mandato dovrebbe durare ancora altri due anni, ma la sua impossibilità a candidarsi ancora sindaco di Calcinate (dove sta concludendo il secondo mandato consecutivo) fa automaticamente decadere la sua carica da presidente. Si torna alle urne, quindi, ma dopo la riforma Del Rio del 2014 non saranno più iad eleggere i consiglieri, ma gli amministratori dei comuni. Il consiglio, infatti, sarà formato da sedici consiglieri eletti da tutti i componenti di ogni consiglio comunale dei Comuni bergamaschi, con “voto ponderato” a ...

Czinforma : - InfoCilentoWeb : Elezioni provinciali, nuovo rinvio #ElezioniProvinciali #ProvinciaDiSalerno - GPalombelli : ???? Il DDL di conversione del DL 183/20 prevede il rinvio delle #elezioni degli organi di governo delle #Province ad… - LaCnews24 : Elezioni provinciali a Catanzaro, anche Lamezia Terme potra' votare #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni provinciali

BergamoNews

...al Senato "speriamo che la provincia metta subito in pratica questa legge e rimandi le" ... Giancarlo e Giuseppe Muraca ricordano che "le tantissime strade(realizzazione e ...Lo sguardo è volto certamente alledel 2023, per provare a realizzare un nuovo soggetto politico centrale nella contrapposizione fra l'attuale maggioranza e minoranza, ma non ...La notizia politica trentina del giorno non può che essere l'addio di Ugo Rossi al PATT, il Partito Autonomista Trentino Tirolese. Un addio pesantissimo ...CONEGLIANO - Una coalizione a trazione “green”: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Verdi e altre civiche insieme per le prossime amministrative.