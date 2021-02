Draghi | è appena arrivato l’annuncio del premier

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sui vaccini occorre «andare più veloce» e spingere la produzione in house, ma anche valutare di dare priorità alla prima dose e, soprattutto, non scusare più le aziende inadempienti, vietando l'esportazione al di fuori del territorio comunitario se le dosi destinate agli Stati membri scarseggiano come fanno Londra e Washington. Così ilMario, nel corso del suo primo Consiglio europeo (tenuto in videoconferenza), ha sollecitato a fare meglio i suoi colleghi dell'Unione e la Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Che si prepara, intanto («In tre mesi»), ad annunciare un accordo sul certificato vaccinale per gli spostamenti interni all'Unione europea. Il primo ministro italiano in pratica ha dettato la linea alla Ue, ottenendo piena condivisione dagli altri leader. Leader che peraltro incontrerà anche oggi, sperando che la due ...

martaottaviani : È il mio compleanno da appena tre minuti e già mi è arrivata una bella notizia. La fiducia a #Draghi è passata anch… - 9091campioni : RT @PieroSansonetti: Ci avevano annunciato meraviglie, ci siamo trovati a un livello bassino con @carlosibilia @LaCastelliM5s @senborgonzon… - salvo_buonfine : RT @ilriformista: #Sibilia, #Castelli, #Pucciarelli, #Borgonzoni: ci avevano annunciato meraviglie, ci siamo trovati a un livello bassino..… - summo_t : RT @PieroSansonetti: Ci avevano annunciato meraviglie, ci siamo trovati a un livello bassino con @carlosibilia @LaCastelliM5s @senborgonzon… - Rog_2 : RT @ilriformista: #Sibilia, #Castelli, #Pucciarelli, #Borgonzoni: ci avevano annunciato meraviglie, ci siamo trovati a un livello bassino..… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi appena

LA NOTIZIA

... è quella delle scuole superiori, con 4.950 casi, seconda solo, e per 200 contagi, primaria (... La proposta è al vaglio dell'esecutivoche, nei prossimi giorni, verificherà l'attuabilità ...... hanno inviato oggi una lettera - appello al Presidente del Consiglio Marioe ai Ministri ... Pfizer, Moderna e AstraZeneca potrebbero garantire dosi sufficienti perun terzo della ...Per le due senatrici ex M5s "un'unione a sinistra è necessaria e non più derogabile in questo momento storico e politico grave" ...Non ha torto: i nomi che in queste ore vengono derisi per le loro pessime referenze sono davvero considerati l’eccellenza leghista dal segretario e dai loro elettori, sono le facce più presentabili di ...