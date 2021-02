De Luca: “Se non arrivano vaccini meglio fare una sola dose” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Epidemia, scuole e vaccini i temi salienti affrontati. In apertura De Luca si è mostrato più freddo nel giudizio sul nuovo governo: “Un governo di tecnici avrà meno attenzione per i territori e per le questioni sociali, senza voler parlare della questione sottosegretari sulla quale stendo un velo pietoso”. Poi De Luca appare durissimo sul fronte dell’epidemia: “Oggi paghiamo il grande problema che ha caratterizzato la gestione dell’epidemia negli ultimi mesi: la totale mancanza di controlli”. “E’ impensabile – ha proseguito – che non sia stato predisposto un piano speciale per le Forze dell’Ordine che le mettesse in condizioni di fare controlli certi”. L’altro grande ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Epidemia, scuole ei temi salienti affrontati. In apertura Desi è mostrato più freddo nel giudizio sul nuovo governo: “Un governo di tecnici avrà meno attenzione per i territori e per le questioni sociali, senza voler parlare della questione sottosegretari sulla quale stendo un velo pietoso”. Poi Deappare durissimo sul fronte dell’epidemia: “Oggi paghiamo il grande problema che ha caratterizzato la gestione dell’epidemia negli ultimi mesi: la totale mancanza di controlli”. “E’ impensabile – ha proseguito – che non sia stato predisposto un piano speciale per le Forze dell’Ordine che le mettesse in condizioni dicontrolli certi”. L’altro grande ...

