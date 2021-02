Daydreamer, trama 26 febbraio 2021: Yigit racconta tutta la verità? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata della settimana di Daydreamer oggi 26 febbraio 2021 con una rivelazione inaspettata. Sanem sta per conoscere tutta la verità su Yigit oppure Huma sarà in grado di fermarlo prima che sia troppo tardi? La verità di Yigit Ricca puntata Daydreamer oggi 26 febbraio 2021 - dopo lo scontro tra Can e il padre di Sanem- con i nostri protagonisti che se la dovranno vedere con delle verità inaspettate e dei sensi di colpa che faranno da eco per le puntate successive. Yigit dopo il ritorno di Can non è più lo stesso. Ricordiamo che l'editore ha avuto uno scontro fisico con il fotografo un anno prima e che i medici hanno avuto il timore potesse rimanere ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata della settimana dioggi 26con una rivelazione inaspettata. Sanem sta per conoscerelasuoppure Huma sarà in grado di fermarlo prima che sia troppo tardi? LadiRicca puntataoggi 26- dopo lo scontro tra Can e il padre di Sanem- con i nostri protagonisti che se la dovranno vedere con delleinaspettate e dei sensi di colpa che faranno da eco per le puntate successive.dopo il ritorno di Can non è più lo stesso. Ricordiamo che l'editore ha avuto uno scontro fisico con il fotografo un anno prima e che i medici hanno avuto il timore potesse rimanere ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #26febbraio - infoitcultura : Daydreamer, trama 24 febbraio 2021: Leyla conto Can - GiovannaGiallo1 : @___totaleclipse La trama di KA è nettamente superiore prima di tutto per la 'reale' portata dei sentimenti! I pers… - berta95italy : DayDreamer, trama 25 febbraio: Nihat intima a Can di stare lontano da Sanem - redazionetvsoap : #Daydreamer La #trama di #oggi e #domani #anticipazioni #24febbraio #25febbraio -