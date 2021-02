Covid, Viola: “Presto per dire terza ondata ma no aperture” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Nel Paese la situazione è stata stabile fino all’ultima settimana, quando si è cominciato a vedere un aumento dei contagi. E’ Presto per dire se è una terza ondata” di Covid 19 “o se sono oscillazioni che si manterranno più o meno piatte, che saliranno e scenderanno, ma senza un picco”. Ciò nonostante, “visto la situazione che c’è, l’aumento dei contagi e le situazioni critiche in diverse province, non è assolutamente il momento di parlare di aperture. Anzi bisogna, dove necessario, mettere in atto misure restrittive maggiori”. Lo ha dichiarato a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola. “Chiedere a uno scienziato cosa fare è complesso”, ha osservato: “Se non si considera l’aspetto economico – ha precisato – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Nel Paese la situazione è stata stabile fino all’ultima settimana, quando si è cominciato a vedere un aumento dei contagi. E’perse è una” di19 “o se sono oscillazioni che si manterranno più o meno piatte, che saliranno e scenderanno, ma senza un picco”. Ciò nonostante, “visto la situazione che c’è, l’aumento dei contagi e le situazioni critiche in diverse province, non è assolutamente il momento di parlare di. Anzi bisogna, dove necessario, mettere in atto misure restrittive maggiori”. Lo ha dichiarato a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, l’immunologa dell’università di Padova Antonella. “Chiedere a uno scienziato cosa fare è complesso”, ha osservato: “Se non si considera l’aspetto economico – ha precisato – ...

