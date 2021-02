Conte torna all'università. Lezione su tutela della salute ed economia durante la pandemia (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato in cattedra, sebbene a distanza, con una Lezione tenuta all'università di Firenze. "Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni - ha detto Conte -. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano. Ho accolto con gioia e emozione l'invito a tenere questa Lezione. È una Lezione che dedico a tutti gli studenti con l'auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita". La Lezione si intitola 'tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia' e si è svolta in diretta ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'ex presidente del Consiglio Giuseppeto in cattedra, sebbene a distanza, con unatenuta all'di Firenze. "Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina nella quale ho trascorso lunghi anni - ha detto-. Esperienza che mi ha arricchito enormemente, anche dal punto di vista umano. Ho accolto con gioia e emozione l'invito a tenere questa. È unache dedico a tutti gli studenti con l'auspicio che possiate affinare le vostre idee e progetti di vita". Lasi intitola 'e salvaguardia: lezioni dalla' e si è svolta in diretta ...

