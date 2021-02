Confermata la ZONA GIALLA per il Friuli Venezia Giulia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Friuli Venezia Giulia rimane in ZONA GIALLA.” Lo annuncia il governatore Massimiliano Fedriga, a seguito di un’interlocuzione diretta con il ministro della Salute. “Essenziale ora è mantenere viva l’attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione – questo l’appello del governatore ai cittadini – al fine di consolidare il trend positivo e puntare, con rinnovato ottimismo, all’ulteriore abbassamento della curva dei contagi.” Leggi su udine20 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilrimane in.” Lo annuncia il governatore Massimiliano Fedriga, a seguito di un’interlocuzione diretta con il ministro della Salute. “Essenziale ora è mantenere viva l’attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione – questo l’appello del governatore ai cittadini – al fine di consolidare il trend positivo e puntare, con rinnovato ottimismo, all’ulteriore abbassamento della curva dei contagi.”

