(Di venerdì 26 febbraio 2021), multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’anno 2020, approvati ieri dal proprio Consiglio di Amministrazione. Nel 2020 il gruppo ha ottenuto ricavi operativi per 594,6 milioni di euro, inferiori del 57,2% rispetto all’anno precedente, a seguito di misure restrittive legate alla, che hanno portato alla chiusura delle sue attività retail durante buona parte dell’anno. Le riaperture sono avvenute progressivamente nel corso del terzo trimestre, con nuove chiusure e restrizioni a fine anno, e ritardi nella riattivazione di Argentina e Stato del Messico. Le flessioni più significative si sono prodotte in Argentina (246,5 milioni di euro, unico mercato completamente chiuso tra i mesi di marzo e dicembre), Messico (209,9 milioni di euro) e Italia (188,6 milioni di euro). ...

lifestyleblogit : Codere fattura 594,6 mln a causa impatto pandemia - - fisco24_info : Codere fattura 594,6 mln a causa impatto pandemia: Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha… - TV7Benevento : Codere fattura 594,6 mln a causa impatto pandemia... - Jammasrl : #AttualitàSX #Aziende #codere Codere fattura 594,6 milioni di euro nel 2020 a causa dell’impatto della pandemia - PressGiochi : Codere fattura 594,6 milioni di euro nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia: -

Ultime Notizie dalla rete : Codere fattura

Adnkronos

In termini di capacità, al 31 dicembre 2020disponeva di 23.074 apparecchi da intrattenimento (41% della sua capacità a fine 2019), operanti in tutti i territori ad eccezione dell'Italia; 79 ...In termini di capacità, al 31 dicembre 2020disponeva di 23.074 apparecchi da intrattenimento (41% della sua capacità a fine 2019), operanti in tutti i territori ad eccezione dell'Italia; 79 ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’anno 2020, approvati ieri dal proprio ...Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’anno 2020, approvati ieri dal proprio Consiglio di Amministrazione.