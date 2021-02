Calendario Serie A calcio 27-28 febbraio | orari partite | tv | streaming DAZN e Sky

(Di venerdì 26 febbraio 2021) LaA di2021 proseguirà questo fine settimana con la sua giornata numero 24, che vedrà disputarsi nove, dopo il rinvio di Torino-Sassuolo, in un programma che verrà aperto sabato 27, alle ore 15, da Spezia-Parma, visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky SportA, così come Bologna-Lazio delle 18. Alle 20.45 toccherà dunque a Verona e Juventus, questa volta insu, ed in tv su1, canale 209 del bouquet di Sky. L’emittente online trasmetterà inoltre il lunch match della domenica delle 12.30 tra Sampdoria e Atalanta, ma anche Crotone-Cagliari delle 15, contemporaneamente a Inter-Genoa e Udinese-Fiorentina, rispettivamente su Sky SportA e Sky Sport 253. Sky chiuderà anche ...

... se i bianconeri dovessero far strada in Europa, il lorosarebbe a dir poco ... Secondo le voci provenienti dagli ambienti della Lega calcio diA, la sfida potrebbe cominciare alle 18.45.Il problema finora è stato unfitto e denso di impegni, da qui fino al termine della stagione, motivo per cui per la prima volta una gara di ritorno è stata giocata prima di quella dell'andata. Il riferimento è alla ...La Serie A di calcio 2021 proseguirà questo fine settimana con la sua giornata numero 24, che vedrà disputarsi nove partite, dopo il rinvio di Torino-Sassuolo, in un programma che verrà aperto sabato ...SERIE C(P.Sp.) Ultras della tribuna Fattori e tifosi di Appartenenza biancoscudata pronti a trascinare alla vittoria il Padova domenica in vista della sfida casalinga con il Cesena. Naturalmente non..