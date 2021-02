Barbara d’Urso invita Mara Venier | la proposta inaspettata | “Devi venire a farti fare una d’Urso-intervista”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021)potrebbero essere due perfette rivali: entrambe si contendono la corona di “regina” della rete su cui vanno in onda e da tempo ormai si sfidano ogni weekend con i loro programmi domenicali; tra le due però non sembrerebbe scorrere davvero cattivo sangue, tanto che la prima hato la conduttrice di Domenica In a farsire in uno dei suoi tanti programmi. Una rispostache mostra come fra le due non ci sia alcuna competizione.solidale: “La mia amica“ La puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 25 febbraio si è aperta con un’anticipazioneda parte ...