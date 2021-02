Atalanta, sospiro di sollievo per Zapata: nessuna lesione ma salta la Sampdoria (Di venerdì 26 febbraio 2021) sospiro di sollievo in casa Atalanta. Gli esami medici cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno dato esito negativo. nessuna lesione, dunque, per il centravanti colombiano, uscito dopo 30? del primo tempo nell’ottavo di Champions League di contro il Real Madrid per una sospetta contrattura al retto femorale sinistro. Si tratta di una vecchia cicatrice che gli procura fastidio. Con ogni probabilità il colombiano salterà per precauzione la trasferta di domenica contro la Sampdoria in Serie A e punta a tornare a disposizione di Gasperini per il turno infrasettimanale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)diin casa. Gli esami medici cui è stato sottoposto Duvanhanno dato esito negativo., dunque, per il centravanti colombiano, uscito dopo 30? del primo tempo nell’ottavo di Champions League di contro il Real Madrid per una sospetta contrattura al retto femorale sinistro. Si tratta di una vecchia cicatrice che gli procura fastidio. Con ogni probabilità il colombiano salterà per precauzione la trasferta di domenica contro lain Serie A e punta a tornare a disposizione di Gasperini per il turno infrasettimanale. SportFace.

