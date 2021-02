Allenamento Atalanta: le ultime sulle condizioni di Zapata (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Atalanta prosegue la preparazione in vista della gara contro la Sampdoria: ecco le condizioni di Zapata e Hateboer Gian Piero Gasperini ha buone notizie dai controlli su Duvan Zapata: sono escluse lesioni dopo l’infortunio in Atalanta-Real Madrid. Ecco le ultime da Zingonia. «Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri in vista della gara di domenica a Genova con la Sampdoria per la 24ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Terapie e palestra per Hateboer e Zapata». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’prosegue la preparazione in vista della gara contro la Sampdoria: ecco ledie Hateboer Gian Piero Gasperini ha buone notizie dai controlli su Duvan: sono escluse lesioni dopo l’infortunio in-Real Madrid. Ecco leda Zingonia. «questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri in vista della gara di domenica a Genova con la Sampdoria per la 24ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Terapie e palestra per Hateboer e». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

