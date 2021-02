Al tavolo per una riforma universalistica delle tutele sociali (Di sabato 27 febbraio 2021) Stamattina il ministro del lavoro Andrea Orlando incontrerà in video-conferenza i sindacati Cgil Cisl Uil e Ugl, Confindustria e associazioni da Confapi a Cna, da Confcommercio all’Alleanza Coop per un nuovo round di discussione su una riforma universalistica degli ammortizzatori sociali, sul prolungamento del periodo di cassa integrazione e sul blocco dei licenziamenti che scade il prossimo 31 marzo. PER IL SEGRETARIO DELLA CGIL Maurizio Landini è necessaria «una proroga per tutti» del blocco dei licenziamenti», visto il perdurare dell’emergenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Stamattina il ministro del lavoro Andrea Orlando incontrerà in video-conferenza i sindacati Cgil Cisl Uil e Ugl, Confindustria e associazioni da Confapi a Cna, da Confcommercio all’Alleanza Coop per un nuovo round di discussione su unadegli ammortizzatori, sul prolungamento del periodo di cassa integrazione e sul blocco dei licenziamenti che scade il prossimo 31 marzo. PER IL SEGRETARIO DELLA CGIL Maurizio Landini è necessaria «una proroga per tutti» del blocco dei licenziamenti», visto il perdurare dell’emergenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

