A Sophia Loren Nastro di platino per 'La vita davanti a sé' (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Sophia Loren continua a collezionare successi e riconoscimenti. La grande attrice italiana amata anche oltreoceano riceverà il prestigioso Nastro di platino, ideato per la nostra più grande attrice che resterà unico nella storia dei giornalisti cinematografici. La statuetta le viene assegnata dai Nastri d'Argento, in occasione della 75esima edizione, per la toccante interpretazione nel film 'La vita davanti a sé', diretto dal figlio Edoardo Ponti, a vent'anni esatti dall'Oscar alla carriera e oltre mezzo secolo dal diluvio di riconoscimenti che ha ricevuto nel mondo fin dalla prima statuetta dell'Academy che conquistò, giovanissima, nel 1962 per 'La Ciociara'.

