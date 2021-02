YouTube ai bambini: meglio vietarlo o si può controllare? (Di giovedì 25 febbraio 2021) YouTube è come il cioccolato per i bambini (e per bambini intendo anche pre-adolescenti e adolescenti almeno fino ai 14 anni), è amore a prima vista, è qualcosa di fantastico perchè permette di vedere cartoni animati e video divertenti senza limiti e con una varietà di scelta pazzesca. Dall'altra parte, tutti i genitori (ed anche io), chi prima e chi dopo, ha sfruttato YouTube sullo smartphone o sul PC o anche sulla TV per lasciare intrattenuti i figli piccoli, per non farli piangere, per tenerli a tavola al ristorante o per potersi staccare da loro per un certo periodo di tempo. In pratica, YouTube è un win-win per tutti, uno strumento gratuito, facilmente accessibile e da usare, che fa felici sia genitori che figli. Per i piccoli ci sono i video a cartone animato con le canzoncine o filastrocche, ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 25 febbraio 2021)è come il cioccolato per i(e perintendo anche pre-adolescenti e adolescenti almeno fino ai 14 anni), è amore a prima vista, è qualcosa di fantastico perchè permette di vedere cartoni animati e video divertenti senza limiti e con una varietà di scelta pazzesca. Dall'altra parte, tutti i genitori (ed anche io), chi prima e chi dopo, ha sfruttatosullo smartphone o sul PC o anche sulla TV per lasciare intrattenuti i figli piccoli, per non farli piangere, per tenerli a tavola al ristorante o per potersi staccare da loro per un certo periodo di tempo. In pratica,è un win-win per tutti, uno strumento gratuito, facilmente accessibile e da usare, che fa felici sia genitori che figli. Per i piccoli ci sono i video a cartone animato con le canzoncine o filastrocche, ...

