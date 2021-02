poliziadistato : Foggia, la #Squadramobile arresta 5 persone indagate per omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoregg… - fattoquotidiano : Foggia, titolare di un bar ucciso durante una rapina: arrestate 5 persone - MediasetTgcom24 : Foggia, titolare bar ucciso durante una rapina: 5 arresti #cronacafoggia - SkyTG24 : Titolare bar ucciso durante rapina a Foggia, 5 arresti - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Foggia, titolare bar ucciso durante una rapina: 5 arresti #cronacafoggia -

Ultime Notizie dalla rete : Titolare bar

Il Fatto Quotidiano

... si riferiscono ad una rapina compiuta lo scorso 17 settembre nel- Tabacchi Gocce di Caffè a Foggia, durante la quale il, Francesco Traiano di 38 anni, fu accoltellato all'occhio ...Aveva reagito quando i rapinatori erano entrati neldi suo padre, armati, e loro lo avevano accoltellato ad un occhio. Francesco Traiano , 38 anni, figlio deldelGocce di Caffè in via Guido Dorso, a Foggia, è morto lo scorso 9 ottobre dopo tre settimane di agonia in ospedale. Oggi la polizia ha arrestato cinque persone sospettate di essere i ...Aveva reagito quando i rapinatori erano entrati nel bar di suo padre, armati, e loro lo avevano accoltellato ad un occhio. Francesco Traiano, 38 anni, figlio del titolare del bar Gocce di Caffè in via ...Interesse delle cosche per imprese, locali e bar. I soldi arrivano dalla droga e dall’evasione fiscale. Il capo della Dda, Dolci: «Aiuti dello Stato alle aziende mafiose» ...