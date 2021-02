Sullo smart working è l’ora di un contratto collettivo. La proposta Inapp (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Adesso serve una contrattazione collettiva per dare allo smart working una struttura solida e organica”. Parola di Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, presentando il seminario che l’Istituto ha dedicato alle prospettive del lavoro agile. “Per questo è necessario un intervento quadro del governo all’interno del quale si possano disegnare modalità organizzative aderenti all’evoluzione delle tecnologie e alle competenze dei lavoratori nelle diverse realtà produttive Se prima della pandemia infatti il lavoro agile si basava su un accordo individuale (tra azienda e singolo lavoratore) adesso non è pensabile tornare indietro ma serve pianificare un nuovo smart working che vada oltre l’emergenza del coronavirus”, spiega Fadda. Per il quale ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Adesso serve una contrattazione collettiva per dare allouna struttura solida e organica”. Parola di Sebastiano Fadda, presidente dell’, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, presentando il seminario che l’Istituto ha dedicato alle prospettive del lavoro agile. “Per questo è necessario un intervento quadro del governo all’interno del quale si possano disegnare modalità organizzative aderenti all’evoluzione delle tecnologie e alle competenze dei lavoratori nelle diverse realtà produttive Se prima della pandemia infatti il lavoro agile si basava su un accordo individuale (tra azienda e singolo lavoratore) adesso non è pensabile tornare indietro ma serve pianificare un nuovoche vada oltre l’emergenza del coronavirus”, spiega Fadda. Per il quale ...

