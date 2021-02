Santori-Picca | A Settecamini cittadini costretti a pagarsi la sicurezza privata

(Di giovedì 25 febbraio 2021) – “I recenti, gravissimi, episodi di illegalità a, nel IV Municipio, hannoad organizzare laautofinanziata. Tutto questo a causa della chiusura della caserma dei carabinieri di via Rubellia n.6, avvenuta nel 2018 con la complicità del Comune di Roma, che non è stato in grado né di intervenire preventivamente sui locali deteriorati che la ospitavano né di trovare una soluzione alternativa”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizioe Monica, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “I residenti disubiscono furti e danneggiamenti continui alle proprie auto nei box condominiali e lungo le pubbliche vie. Inascoltate peraltro appaiono le denunce e gli appelli dei comitati di ...

...nel quadrante per un primo utile intervento in attesa della ristrutturazione dell'edificio storicamente adibito a caserma ma allo stesso tempo al sindaco Virginia Raggi - conclusono