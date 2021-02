Sanremo 2021, Morgan svela un retroscena inedito sulla canzone di Bugo! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hanno diviso il palco, sono stati amici, e poi fervidi nemici, quella di Morgan e Bugo è una storia che difficilmente riusciremo a dimenticare, e ad un anno di distanza dalla clamorosa squalifica dalla scorsa edizione del Festival di Sanremo, l’ex frontman dei Bluvertigo è più carico che mai e pronto ad attaccare nuovamente il cantautore. Morgan, che non ha ancora digerito la sua esclusione da questa nuova edizione in partenza martedì su Rai Uno e la presenza invece in gara di Bugo, ha approfittato ancora una volta dei social per lanciare una severa frecciatina al collega. La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Claudio Baglioni e fu bocciata”, ha scritto in maniera lapidaria l’ex giudice di X-Factor nelle sue Instagram Stories. Una frase lapidaria, chiara e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hanno diviso il palco, sono stati amici, e poi fervidi nemici, quella die Bugo è una storia che difficilmente riusciremo a dimenticare, e ad un anno di distanza dalla clamorosa squalifica dalla scorsa edizione del Festival di, l’ex frontman dei Bluvertigo è più carico che mai e pronto ad attaccare nuovamente il cantautore., che non ha ancora digerito la sua esclusione da questa nuova edizione in partenza martedì su Rai Uno e la presenza invece in gara di Bugo, ha approfittato ancora una volta dei social per lanciare una severa frecciatina al collega. Lacon cui Bugo andrà aè quella che presentò due anni fa a Claudio Baglioni e fu bocciata”, ha scritto in maniera lapidaria l’ex giudice di X-Factor nelle sue Instagram Stories. Una frase lapidaria, chiara e ...

