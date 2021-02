Salvini | “Parlare oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso”

Adnkronos : #Covid, @matteosalvinimi: 'Parlare oggi di chiusura a #Pasqua irrispettoso' - borghi_claudio : Continuate pure a parlare dei selfie con la Nutella, intanto però Salvini è l'unico che ha il coraggio di dire bast… - matteosalvinimi : #Salvini: ringrazio il presidente che ne ha parlato stamattina e stasera, l'UE ci chiede di difendere i confini ita… - djralf__ : #Salvini giudica irrispettoso parlare di chiusure per Pasqua. Cavalcare la stanchezza della gente, la spossatezza d… - carseri : RT @Adnkronos: #Covid, @matteosalvinimi: 'Parlare oggi di chiusura a #Pasqua irrispettoso' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Parlare

Un terrore contro il quale si scaglia con toni molto duri, decisi, Matteo: 'Mi rifiuto di ... Perògià oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani ', ...Incontro in vista delle nuove misure contro il contagio. La ministra delle Autonomie: 'L'obiettivo è evitare un lockdown'.: 'ora di restrizioni a Pasqua è irrispettoso per gli italiani'. Ma intanto sono in aumento i casi dovuti alla mutazione del virus. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni ...Coronavirus, il leader della Lega Matteo Salvini contro le restrizioni a Pasqua: "Non mi sembra rispettoso nei confronti degli italiani".Intervenuto fuori dal Senato, il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato del nuovo Dpcm e delle possibili chiusure a Pasqua ...